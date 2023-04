I due bimbi di 6 anni che scappano da scuola e arrivano col bus a Firenze

A soli 6 anni sono riusciti a scappare da scuola e ad arrivare da soli a Firenze. E’ successo mercoledì mattina, quando i due piccoli, che frequentano la scuola elementare Marconi di Grassina, nel comune di Bagno a Ripoli, alle porte del capoluogo toscano, sono sfuggiti al controllo delle maestre.

Da lì sono saliti su un autobus, che li ha portati a Firenze, percorrendo quasi nove chilometri senza attirare l’attenzione. Sono state le assessore di Palazzo Vecchio Sara Funaro e Benedetta Albanese ad accorgersi dei bambini, che erano arrivati nei dintorni di piazza della Signoria.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, su Facebook, ha definito l’episodio “gravissimo. È andata bene, ma poteva davvero finire in tragedia. Come amministrazione comunale pretendiamo a questo punto chiarezza dalla scuola. Per quanto i bimbi possano essere stati particolarmente svegli, è inaccettabile che nessuno si sia accorto di niente”.

A 6 anni scappano da scuola, sfuggiti a 3 controlli

Il primo cittadino ha spiegato che i bambini sono stati “in grado di eludere non uno ma ben tre controlli: all’ingresso in classe, all’uscita dalla palestra con la porta con l’allarme (che infatti ha suonato) e al superamento della recinzione del grande giardino che circonda la scuola”.

“Quando mandiamo i nostri bimbi a scuola – prosegue – dobbiamo avere la certezza che si trovino in un luogo protetto e al sicuro, da cui non possono assolutamente uscire indisturbati a loro piacimento. Abbiamo avviato una serie di controlli e ispezioni interne e chiesto un report alla scuola per accertare ogni responsabilità e impedire che fatti simili accadano di nuovo”.

