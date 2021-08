A15, operaio morto vicino Parma: ruspa in retromarcia lo schiaccia contro asfaltatrice FOTO ANSA

Un operaio di 53 anni è morto mercoledì sera in un incidente sul lavoro in un cantiere dell’autostrada A15, a Parma. Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale è stato travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo ha schiacciato contro una macchina asfaltatrice.

Si tratta di un cantiere per la realizzazione della “Tibre”, l’infrastruttura che collegherà l’A15 “Parma La Spezia” con l’autostrada del Brennero. L’operaio, residente in provincia di Reggio Emilia, è dipendente di un’azienda del settore edile del Modenese. Sul posto, anche un pm della Procura di Parma, al lavoro per la dinamica.