Abusi sessuali sulle bimbe di 4 e 5 anni, arrestato un maestro di un asilo

Abusi su quattro bambine di età compresa tra i quattro e i cinque anni: è l’accusa nei confronti di un maestro di un asilo di Milano che è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’inchiesta è partita da una segnalazione sui comportamenti dell’insegnante e dopo che gli investigatori hanno piazzato microcamere nell’aula, che hanno ripreso le violenze. Un episodio, tra l’altro, che arriva a pochi giorni da quello di un’educatrice di un asilo nido comunale arrestata per maltrattamenti aggravati su dieci bambini.

Stando a quanto ricostruito finora, a seguito di una segnalazione arrivata in Procura, investigatori e inquirenti si sono subito attivati collocando il 13 aprile scorso le microcamere. E sono bastate 48 ore per riscontrare le segnalazioni che erano arrivate: tra il 15 e il 17 aprile, giorno dell’arresto, infatti, le telecamere hanno registrato i cinque episodi di abusi più gravi ai danni delle quattro bambine, in un’aula della scuola materna comunale.