Aggredito dal suo pitbull in casa, riesce a rifugiarsi in balcone

Un uomo di 43 anni di Andria è stato aggredito dal suo pitbull, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni. L’incidente è avvenuto nel suo appartamento di via Caracciolo, vicino al centro cittadino. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato il cane ad attaccare il padrone, mordendogli braccia e altre parti del corpo. Nonostante le gravi ferite, l’uomo è riuscito a raggiungere il balcone e chiedere aiuto. Il personale del 118 è arrivato rapidamente sul posto, accompagnato dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Per soccorrere l’uomo, è stato necessario calarlo dal balcone con una barella, utilizzando un mezzo dei pompieri. In codice rosso, è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria e successivamente trasferito nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari per ulteriori cure. Il pitbull è stato sedato dai veterinari della Asl Bat (Barletta Andria Trani) e portato in un luogo sicuro, garantendo così la sicurezza del cane e delle persone intorno. Le autorità stanno indagando per comprendere le cause dell’aggressione e per prendere le misure necessarie a prevenire simili incidenti in futuro.