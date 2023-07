Un albergatore di Rimini ha evaso il Fisco per oltre 3 milioni e mezzo. Negli ultimi cinque anni aveva infatti intestato tutto quello che aveva alla madre, alla figlia, alla compagna e a due amici, ma la Guardia di Finanza di Rimini, ha ricostruito ogni contratto, ogni delega e assegnazione riuscendo a ricostruire tutta l’attività.

Albergatore di Rimini ha tre milioni e mezzo di debiti col fisco

Nell’ambito dell’attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore Paola Bonetti, i finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’imprenditore e dei cinque prestanome, ossia i familiari e gli amici, tutti indagati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Sotto sequestro sono finiti il complesso aziendale di 6 società, una delle quali proprietaria di un’azienda alberghiera, ossia i muri di hotel tre stelle superiore con piscina a Marebello, i saldi attivi sui conti correnti, quota parte di quote sociali di un’ulteriore società, un terreno in Toscana ed un fabbricato a Rimini per un valore complessivo stimato che sfiora i 5 milioni e 270 mila euro. L’hotel di Marebello, non gestito in proprio, ma da una società che l’ha preso in affitto e che nulla ha a che fare con l’indagine, è aperto ed operativo.

