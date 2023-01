Allerta per rischio valanghe sull’Appennino centrale, massima criticità in Abruzzo

La Protezione civile della Regione Abruzzo ha comunicato che per tutta la giornata di oggi, 21 gennaio, è prevista criticità elevata (allerta rossa) per rischio valanghe su quattro delle cinque zone di allerta abruzzesi: Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo.

Abruzzo, l’allerta valanghe della Protezione civile

Lo comunica il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri”. “Criticità moderata – codice arancione” invece per l’area di rischio Velino-Sirente. Il Centro Funzionale pertanto invita “i Comuni delle zone in cui è prevista criticità, a prestare particolare attenzione alle aree antropizzate interessate da innevamento”.

Con la criticità elevata, continua il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, le valanghe attese possono interessare anche “siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche”. Il tutto con “grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “possibili danni ingenti per i beni colpiti”.

Allerta rossa sull’Appennino per neve e maltempo

Allerta anche sul resto dell’Appennino centrale. Il bollettino Meteomont infatti, segnala un aumento del pericolo valanghe sconsigliando vivamente le uscite alle alte quote al di fuori delle zone controllate e gestite.

Il Bollettino nazionale della neve e delle valanghe segnala in particolare un allerta rossa per pericolo “forte” di valanghe su gran parte dell’arco appenninico dell’Abruzzo, allerta arancione su diversi settori appenninici tra Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania e allerta gialla sui restanti settori appenninici del centro sud.

