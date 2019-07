Blitz dice

ROMA – Sky sport news: è pomeriggio-sera e la striscia continua delle notizie scritte (scritte non pronunciate!) scorre. A intervalli regolari riporta: “Conte: anche in Champions vogliamo squadre ci temino”. Maledetto congiuntivo, vedrai lo correggono subito. No, non lo correggono a lungo, gli è venuto così naturale il ci temino. Italiano chi? Grammatica che? Così come Invalsi voleva dimostrare.