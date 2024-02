Anziana trovata morta in casa con segni di violenza sul corpo: confessa il figlio

Risolto nella notte il giallo di Santina Delai, la donna di 78 anni morta in casa a Puegnago del Garda in provincia di Brescia. Ad ucciderla è stato il figlio che ha confessato davanti ai Carabinieri nel corso di un lungo e sofferto interrogatorio al comando provinciale di Brescia. Mauro Pedrotti, 54 anni, è ora in stato di fermo. E’ accusato di omicidio volontario premeditato della madre a cui, intorno al collo, è stato trovato uno straccio usato per strozzarla. L’uomo ha confessato: “Non ne potevo più. Vivere accanto a lei era diventato impossibile”.

Sarebbero stati i vicini di casa all’alba ad aver sentito dei rumori e a chiamare proprio il figlio della 78enne. L’uomo, dopo essere entrato nella bifamiliare nella zona residenziale del paese, aveva trovato il cadavere della madre ed aveva dato l’allarme. La donna viveva da sola ed era vedova da alcuni anni. Il corpo presentava segni di violenza anche se in casa non erano state trovate tracce di sangue. I Carabinieri avevano trovato alcuni cassettoni della casa aperti, gesto usato dal 54enne probabilmente per sviare le indagini. Era stata trovata aperta anche la porta finestra al piano terra.