Anziano aggredito e ucciso dal suo cane pitbull che gli ha reciso l’arteria femorale

Un anziano di 85 anni è morto dopo essere stato aggredito da un pitbull: è accaduto nel cortile della sua abitazione a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, l’anziano era intervenuto per separare i due cani di famiglia. A dare l’allarme è stata la nuora, che ha chiamato il 112, ma all’arrivo dei sanitari l’85enne era già morto: il cane, azzannandolo, gli ha reciso l’arteria femorale.

La morte dell’uomo ucciso dal suo pitbull

