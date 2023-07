Un uomo di 76 anni è morto folgorato mentre si trovava nei pressi di una piccola rimessa di sua proprietà e stava maneggiando un cavo di prolunga elettrica collegata a un contatore di corrente. L’incidente è avvenuto in serata in località Cologna Spiaggia di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il personale sanitario del 118 di Giulianova, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, nonostante i prolungati tentativi di rianimarlo. I Vigili del Fuoco del Comando di Teramo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’impianto elettrico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di Atri che, in collaborazione con la Polizia Scientifica, ha eseguito gli accertamenti di competenza.