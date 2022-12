Cesena, trovato morto in casa nudo ma avvolto dalle luci di Natale. Un rompicapo per gli inquirenti, forse l’indizio decisivo per stabilire le cause della morte di un uomo anziano a Cesena: il fatto cioè che l’uomo sia stato trovato nel suo appartamento privo di vita e completamente nudo, salvo per gli addobbi luminosi dell’albero di Natale avvolti intorno al collo e alle caviglie.

Trovato morto in casa nudo ma avvolto dalle luci di Natale

Lo ha trovato così la vicina di casa nel primo pomeriggio di mercoledì 114 dicembre. 76 anni, l’uomo abitava un appartamento in via Marconi con un vecchio impianto elettrico. Gli inquirenti della Scientifica sono partiti da lì.

Tecnici Enel stanno verificando se siano scattati o meno i salvavita. L’uomo sembra morto in seguito a folgorazione. Senza le strane circostanze in cui è stato ritrovato, l’incidente domestico sarebbe stata l’ipotesi più verosimile.

L’appartamento era in ordine e non presentava manomissioni di rilievo o segni di effrazione, a parte un frigorifero spostato dalla sua sede naturale. Il corpo non presenterebbe evidenze di aggressioni o traumi.

Non si esclude nessuna pista. L’incidente domestico è avvenuto in seguito a un gioco erotico finito male? C’era qualcuno in casa? Perché l’uomo folgorato era completamente nudo in pieno inverno?