E’ stato ripreso a Roma il detenuto 36enne, Umberto Reazione, evaso ieri, domenica 23 giugno, dal carcere di Livorno. L’uomo era riuscito a scavalcare il muro di recinsione calandosi con le lenzuola. La sua fuga da film è durata però poco dato che è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina dalla Polizia di Stato. L’arresto è avvenuto alle 16.45 di ieri pomeriggio a bordo del treno regionale diretto a Roma Termini: a eseguirlo è stata la Polizia ferroviaria.

Dal carcere si fugge ancora calandosi con le lenzuola

Reazione, da settembre 2023 detenuto a Livorno in seguito a un trasferimento. Aiutato dal qualcuno all’esterno, sarebbe riuscito a scavalcare un muro di recinzione calandosi appunto con le lenzuola, un metodo antico che abbiamo visto in decine di vecchi film e che, a quanto pare, sembra funzionare ancora. Il 36enne è riuscito a fuggire dal reparto di alta sicurezza del carcere livornese dopo essere riuscito ad arrampicarsi sul muro dei passeggi per poi raggiungere il muro di cinta che avrebbe scavalcato non essendo presidiato dal servizio sentinelle.