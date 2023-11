Arriva la neve: prime nevicate in Valtellina, Valchiavenna, Trentino e Val d’Aosta

È arrivata la neve. Oggi, giovedì 30 novembre, le agenzie parlano delle prime nevicate, anche a bassa quota, in Valtellina e Valchiavenna.

Le precipitazioni nevose sul fondovalle, per il momento, non stanno creando alcun problema alla viabilità in quanto ancora di modesta entità. Più fitte le nevicate, invece, alle quote superiori ai 600-700 metri e nelle località turistiche alpine. Alcuni passi alpini sono transitabili unicamente con catene montate, mentre altri sono stati chiusi. In diminuzione ovunque sul territorio provinciale le temperature.

Neve in Trentino

Neve anche in Trentino. Le precipitazioni sono previste fino a mezzogiorno, con una attenuazione nel pomeriggio. La quota neve è prevista attorno ai 400 metri sui settori meridionali più aperti mentre altrove la neve potrà scendere anche a fondovalle specie nelle valli meno ventilate.

Entro mezzogiorno – prevedono Protezione civile e Meteotrentino – potranno cadere 5- 15 centimetri o più di neve con i valori maggiori sopra i 700 – 1000 metri e sui settori centromeridionali. Dal pomeriggio attenuazione o temporaneo esaurimento delle precipitazioni con quota neve in progressivo aumento fino a oltre 1800 – 2000 metri dalla sera. Non è del tutto escluso che nel pomeriggio, dove ristagnerà aria fredda, si possano verificare temporanei episodi di gelicidio. Per quanto riguarda la viabilità, i vigili del fuoco ricordano che ci sono due presidi neve attivi a Riva e Calliano. Al momento si registra un mezzo pesante di traverso nel tratto di strada fra Cadine e Sopramonte e un altro a Valcanover. Si segnala inoltre un incidente a Vignola Falesina, con un’auto uscita di strada. Infine viene segnalato traffico bloccato sulla strada della val di Cembra. Disagi e forti rallentamenti sono segnalati anche a Trento città.

Neve in Valle d’Aosta

Infine neve anche in Valle d’Aosta. Qui la neve, che sta cadendo in maniera abbondante soprattutto in Valdigne, sta causando qualche rallentamento alla viabilità in valle d’Aosta. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico pesante. I disagi maggiori si registrano lungo le strade comunali e nel circondario di Aosta. Un incidente senza feriti in via Col du Mont ha causato una lunga coda. La rete autostradale, invece, è percorribile senza problemi e i mezzi spargi sale sono in azione da tutta la notte. La polizia stradale è in contatto con i gestori autostradali per monitorare la situazione, soprattutto visto che nelle prossime ore è prevista una ”pioggia ghiacciata” che potrebbe creare problemi al traffico. I rallentamenti alla circolazione sono dovuti soprattutto a mezzi pesanti e veicoli sprovvisti di gomme da neve o catene.

Forse dovresti anche sapere che…