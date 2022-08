Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Teramo. Ad Atri, prima delle 3, si è sviluppato un vasto incendio alle porte del centro storico. Incendio che ha minacciato anche alcuni distributori di benzina presenti nella zona che sono stati messi subito in sicurezza.

Atri (Teramo), vasto incendio nella notte: evacuate alcune case

Per motivi precauzionali sono state evacuate alcune abitazioni.

Questa mattina erano in atto ancora dei focolai. Le fiamme sono state favorite e alimentate dalle alte temperature e dal forte vento.

Il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti, attraverso Facebook ha fatto il punto della situazione: “I Vigili del Fuoco riferiscono che l’incendio è circoscritto e sotto controllo. Si attende, non appena le condizioni meteorologiche lo consentano, l’arrivo di mezzi aerei Canadair al fine di raggiungere le zone più impervie e non raggiungibili dai mezzi di terra”.

Sindaco di Atri: “restate in casa con le finestre chiuse”

“Si raccomanda alla cittadinanza di restare in casa con finestre chiuse e condizionatori spenti. La zona di Atri sarà interessata dalle emissioni di fumo ancora per molte ore. Si comunica inoltre che è stata ripristinata la viabilità in Viale Gran Sasso. La popolazione residente invitata questa notte a evacuare, ad eccezione di coloro che risiedono in Via M.Kolbe in quanto zona ancora interessata dalle operazioni di spegnimento di piccoli focolai da parte dei Vigili del Fuoco e dalle conseguenti attività di bonifica, è invitata a rientrare nelle proprie abitazioni sempre con l’avvertenza di tenere le finestre chiuse e condizionatori spenti”.