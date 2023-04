Automobilista muore bruciato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. L’uomo, un 53enne, esce dalla Volkswagen Golf ed è avvolto dalle fiamme. In quel momento passa una macchina che vede la scena: l’uomo alla guida non si ferma a prestare soccorso e non chiama il 118. L’automobilista decide soltanto di filmare l’incidente con il cellulare: “A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia” commenta mentre riprende la scena.

filmato spopola sul web. Il passeggero che è accanto a lui dice: “Questo lo mandiamo a Welcome to favelas (la pagina Facebook e Instagram a chi si inviano i video e le foto che raccontano il degrado nelle città italiane ndr)”. E’ il 6 febbraio scorso alle ore 12. L’auto ha preso fuoco per colpa di un corto circuito all’altezza di Casal del Marmo: il video finisce online per poche ore e mostra l’uomo con il giubbotto e i pantaloni in fiamme. Gli amministratori della pagina decidono poco dopo di rimuoverlo. Nel frattempo però, il