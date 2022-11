Tragedia a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, in seguito all’esplosione di bombole di gas che hanno provocato un morto e due feriti gravi. Secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco la deflagrazione sarebbe avvenuta all’interno di uno stabile con copertura in lamiera.

Bombole di gas esplodono in un magazzino a Bagnara Calabra

A seguito dell’esplosione di alcune bombole di gas, sembrerebbe in un magazzino, in via Pezzolo, adiacente alla stazione ferroviaria, una persona è deceduta e altre due sono rimaste gravemente ferite. Massiccio il dispiegamento dei mezzi da parte dei pompieri: sul posto sono intervenute 3 squadre da Bagnara, Palmi e Reggio Calabria con l’ausilio di un carro bombole come necessaria riserva d’aria. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti in ospedale.

