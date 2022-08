Blitz dice

Non so voi ma ci ho prestato un po’ di attenzione, magari fateci caso anche voi: non c’è spot pubblicitario che non vanti il prodotto come ecologico, naturale, realizzato senza inquinare. Tutti, dalle auto ai detersivi, dalle merendine ai gioielli. E non c’è comunicazione aziendale che non vanti la raggiunta impronta ecologica dell’azienda appunto. Tutte, […]