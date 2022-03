Bergamo, rapito e seviziato per 5 giorni in pieno centro: 28enne liberato dopo blitz dei carabinieri (foto Ansa)

Sequestrato e seviziato per cinque giorni. Un 28enne marocchino è stato liberato nella notte tra domenica e lunedì 21 marzo dopo 5 giorni di sevizie. La notizia è stata diffusa solo oggi. Dietro al sequestro ci sarebbero, queste sono le prime indiscrezioni, debiti di droga.

Le prime notizie

Una vicenda, quella del rapimento, iniziata quando il fratello della vittima ha denunciato ai carabinieri di Chiari (Brescia) un tentativo di estorsione da parte di persone che ha detto di non conoscere e che minacciavano di uccidere l’ostaggio se non avessero ricevuto seimila euro in contanti. Il luogo del sequestro è stato individuato in centro città a Bergamo nella zona della stazione ferroviaria in piazzale Marconi.

Un blitz delle forze dell’ordine ha permesso la liberare l’ostaggio e di arrestare i due sequestratori. La vittima è stata ricoverata in ospedale dove sono state evidenziate le sevizie subìte durante il sequestro. Sembra che durante i cinque giorni di rapimento al 28enne i due sequestratori non abbiano mai dato da mangiare.