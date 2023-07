Bimba di 4 anni grave dopo aver mangiato un formaggio di malga

Una bimba di 4 anni si trova ricoverata all’ospedale di Padova da quasi una settimana per la sindrome emolitico-uremica causata dal batterio Escherichia coli. Una situazione che sarebbe nata dopo aver mangiato del formaggio di malga. La piccola è in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto serie. Si tratta infatti di una infezione che rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica.

Mangia del formaggio in una malga, bimba di 4 anni è gravissima

Non appena venute a conoscenza del caso, l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria e l’Unità operativa di igiene alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’Apss, hanno tempestivamente attivato le procedure di controllo per verificare la causa all’origine dell’infezione.

È verosimile – come spiega una nota dell’Azienda sanitaria – che all’origine vi sia una correlazione con il consumo di alimenti, in particolare formaggi, prodotti in una malga situata sul territorio dell’ex Comune di Coredo, in valle di Non. La giovanissima paziente è attualmente ricoverata in ospedale. A tutela della salute pubblica il Dipartimento di prevenzione di Apss ritiene opportuno che coloro che hanno acquistato, prima del 14 luglio, prodotti caseari riconducibili alla malga ubicata nel territorio dell’ex Comune di Coredo, non consumino tali alimenti.

Le raccomandazioni dell’azienda sanitaria

Ricorda inoltre che i prodotti a base di latte crudo non vanno somministrati ai bambini sotto i 5 anni di età e alle persone anziane. La sindrome emolitico-uremica è una malattia causata dal batterio escherichia coli. Si trasmette principalmente per via alimentare con il consumo di cibi contaminati. Sintomi iniziali dell’infezione possono essere diarrea, vomito, intenso dolore addominale, sonnolenza, anuria e astenia. La Seu rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell’età pediatrica.

