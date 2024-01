Bimbo di 9 anni travolto e ucciso da un treno a Borgo Revel: era scappato da una comunità

Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato trovato, nella serata di ieri, sui binari dal macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria. Il piccolo, quindi, potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea.

Chi è il bimbo

Il bimbo morto sarebbe un moldavo scappato da una comunità per minori che nel pomeriggio aveva dato l’allarme per le ricerche. L’allarme per la scomparsa del bambino era stato dato dai responsabili e dagli educatori della comunità.

Le ricerche degli educatori e delle forze dell’ordine, scattate immediatamente, non avevano dato esito. L’inchiesta è condotta dalla procura di Ivrea, la stessa che indaga sulla strage di Brandizzo.

“È una tragedia terribile – dice Mauro Marino, uno dei responsabili della comunità ‘Crescere insieme’ – stiamo ancora cercando di capire quello ce è accaduto, aspettiamo che le indagini delle forze dell’ordine e della magistratura ci permettano di ricostruire cosa è successo. Gli educatori sono sconvolti. Il nostro mestiere è proteggere i bambini, sono successe delle cose che non siamo ancora in grado di ricostruire. Abbiamo seguito tutte le procedure di allarme che si devono rispettare in questi casi, abbiamo fatto tutto il possibile”, conclude il responsabile della comunità”, attiva da una trentina d’anni nella zona del Chivassese.

Borgo Ravel è a quindici chilometri da Brandizzo, teatro a fine agosto dell’incidente nel quale morirono cinque operai investiti in pieno sui binari della Torino-Milano da un treno mentre lavoravano in un cantiere di manutenzione.