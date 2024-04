Turista americano ha un malore e muore per strada in centro a Roma

Un turista americano in vacanza a Roma con alcuni familiari è stato colto da malore improvviso in via Labicana al centro di Roma. Una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale in vigilanza nella zona dell’Esquilino ha notato l’uomo disteso a terra all’altezza dello spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Gli agenti hanno subito allertato il 118, ma per il cittadino americano di 77 anni, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. I familiari che erano in vacanza, nella capitale, con il 77enne, nel momento del malore erano presenti e non hanno potuto fare altro che assistere ai tentativi di soccorso. La salma si trova ora in ospedale.