È l’ultima, deplorevole, challange sui social. E’ la “Boiler summer cup“ (o anche “scaldabagno summer cup“) che spopola su TikTok, ovvero il tentativo di adescare in discoteca o in spiaggia una ragazza curvy, ballarci e far finta di esserne interessati. Nei video si vede il ragazzo di turno che si avvicina a ragazze un po’ più in carne e comincia a limonarci al motto del “più è grassa la ragazza che ti fai, più punti prendi”.

Boiler summer cup, cos’è e regole della challenge su TikTok

Lo scopo della “challenge” per i ragazzi è quindi rimorchiare in discoteca ragazze “grasse e brutte” per ottenere dei punti per vincere poi chissà cosa. La challenge pare cominci da giugno, ma alcuni l’hanno già messa in atto. I video e i commenti, postati su TikTok, sono terrificanti. “Ho toccato una boiler di 130 kg”. “Io non riesco ad andare oltre i 70 kg”. E tanti, schifosi, altri.

Le polemiche social

Dopo l’esplosione di questa nuova challenge sul web, moltissime utenti hanno dichiarato il loro sconforto. Tante polemiche sugli altri social, primo tra tutti Twitter (ma anche su TikTok, dove molte ragazze stanno duramente criticando questa nuova “moda”).

Qualcuno l’ha definita come il “risultato dell’ipersessualizzazione di un corpo femminile ritenuto come oggetto sessuale mista a grassofobia, uno stigma che in Italia cresce nelle menti delle persone fin dall’infanzia“. “Sono nauseata, come sempre gli uomini si dimostrano peggio di quanto potessimo già immaginare“, ha scritto un altro utente parlando della “sfida più schifosa che ho visto su TikTok negli ultimi cinque anni“.