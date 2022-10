Bollette, moratoria di sei mesi per i morosi? Se non riesci a pagare non rischi che ti stacchino luce e gas (foto Ansa)

Il caro energia mette in ginocchio famiglie e imprese che nei prossimi mesi rischiano di non riuscire a far fronte alle scadenze. Per far fronte a quello che potrebbe essere un vero e proprio dramma sociale, nel quarto decreto Aiuti si pensa ad una moratoria di almeno sei mesi che tuteli famiglie e imprese per le bollette non pagate. In quell’arco temporale, chi non ha pagato non rischia il distacco di luce o gas.

L’appello degli amministratori di condominio

A lanciare un appello affiché si intervenga è l’Anaci, l’associazione degli amministratori di condominio. Il presidente provinciale di Milano, Leonardo Caruso, spiega quello che potrebbe accadere nei prossimi mesi: “I costi dell’energia creeranno sicuramente come effetto domino delle morosità elevate nei condomini. Molti non riusciranno a far fronte alle spese. Entro fine ottobre avremo la situazione più chiara perché sapremo a quanto ammonta il conto della gestione precedente e la previsione spesa della nuova gestione, considerando che i conguagli dello scorso anno erano già maggiorati del 50%”.

Caruso spiega che “tecnicamente molti condomini risulteranno morosi, ma di fatto si trovano nell’impossibilità di far fronte ad un dispendio economico di questa portata. Per questo è indispensabile un intervento immediato del nuovo Governo per evitare una grave crisi sociale”.

Bollette, moratoria di sei mesi per limitare l’impatto degli aumenti

Per limitare l’impatto del caro bollette Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, sta valutando varie ipotesi. Tra queste si parla di uno scudo per chi non può pagare.

Nel quarto decreto Aiuti si potrebbe infatti decidere una moratoria a tutela di famiglie e imprese per le bollette non pagate. Moratoria che potrebbe essere di almeno sei mesi: in quell’arco temporale non si rischierebbe il distacco di luce o gas.

Forse dovresti anche sapere che…