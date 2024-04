La polizia è intervenuta questa mattina, in un appartamento in zona Saragozza a Bologna, per una aggressione in casa. In base a una prima ricostruzione, un 24enne, che versa in una condizione di fragilità, probabilmente dopo una discussione, per impedire che i genitori uscissero, con un’ascia ha colpito alla schiena e a un braccio la madre di 59 anni.

Il padre, 66 anni, è intervenuto per difendere la moglie: ha disarmato il figlio e ha chiesto aiuto, un vicino di casa ha chiamato il 113. Il 118 ha assistito la donna che è stata portata per accertamenti in ospedale: a quanto risulta, non sarebbe in pericolo di vita. Anche il 24enne, che si era poi chiuso in casa e ha tentato di togliersi la vita, è stato arrestato e accompagnato al Maggiore.