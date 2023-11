Cacciatori inseguono cinghiale fin dentro a un cimitero dove… alcuni cittadini stavano pregando

Dei cacciatori hanno inseguito un cinghiale fin dentro a un cimitero. Qualche testimone racconta che tutto è successo tra l’altro mentre qualcuno, all’interno del cimitero, stava pregando. Tutto è avvenuto nel piccolo comune di Patrica, in provincia di Frosinone. A raccontare la storia il giornale locale Anagnia.

Le parole del sindaco di Patrica

Il sindaco di Patrica, Lucio Fiordalisio, ha presentato un esposto:

“Una caccia al cinghiale all’interno del camposanto con l’animale che veniva trascinato e introdotto all’interno di un’autovettura il tutto alla presenza di cittadini intenti nella preghiera e nella visita ai propri cari”.

Per il primo cittadino si è trattato di “un gesto inqualificabile che avrà conseguenze anche per chi avrebbe dovuto vigilare sull’area cimiteriale“.

L’animale, ucciso fuori dal cimitero, è stato poi preso e portato via dal cimitero.

“L’esposto/denuncia – ha spiegato ancora il primo cittadino ad anagnia.com – servirà ad individuare eventualità responsabilità e a fare in modo che atti riprorevoli come quello accaduto ieri non si verifichino mai più”.