Cambio dell’ora, torna quella legale: come e quando spostare gli orologi

Tutto pronto per il cambio dell’ora. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, l’orologio verrà spostato in avanti di un’ora. Alle 2 di notte sposteremo le lancette dell’orologio direttamente alle 3. Sebbene dovremo rinunciare a un’ora di sonno, questo passaggio ci regalerà giornate più luminose e lunghe, perfette per sfruttare al massimo il tempo all’aperto e i momenti di relax.

Cambio dell’ora, benefici tangibili

Il passaggio all’ora legale non riguarda solo il nostro ciclo sonno-veglia, ma ha anche un impatto significativo su diverse aree, tra cui il sistema energetico, l’ambiente e l’economia. Secondo i dati di Terna, dal 2004 al 2023, l’Italia ha risparmiato circa 11,3 miliardi di kWh grazie all’ora legale, con un risparmio economico per i cittadini stimato intorno ai 2,1 miliardi di euro. Questo cambiamento contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, apportando un beneficio ambientale pari a circa 180 mila tonnellate.

L’adozione dell’ora legale ha una storia che risale alla Prima Guerra Mondiale, quando fu introdotta per massimizzare l’utilizzo della luce solare e risparmiare energia. In Italia, l’ora legale è stata adottata per la prima volta nel 1916, abolita e successivamente ripristinata durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1966, la maggior parte dei paesi europei, compresa l’Italia, ha seguito questa pratica. Nel 1996, l’Unione Europea ha uniformato il passaggio all’ora legale, stabilendo che avvenisse tra l’ultima domenica di marzo e l’ultima domenica di ottobre, al fine di armonizzare le prassi tra i suoi stati membri.

Nonostante i vantaggi dell’ora legale in termini di risparmio energetico, economico ed ambientale, alcuni esperti mettono in discussione i suoi effetti sulla qualità del sonno, poiché il cambiamento nell’orario può influenzare i ritmi circadiani e causare difficoltà nell’addormentarsi. Alcuni propongono l’abolizione dell’ora solare, optando per l’ora legale tutto l’anno come soluzione per mitigare tali effetti negativi.

Preparati dunque per il cambio dell’ora e approfitta dei vantaggi che la luce del giorno prolungata può offrire alla tua vita quotidiana.