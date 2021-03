Campo de' Fiori (Roma), incendio divampa nell'appartamento. 74enne si getta dalla finestra e muore

Si lancia dalla finestra dell’appartamento in fiamme e muore. Una donna di 74 anni è morta questa mattina, mercoledì 24 marzo, dopo essersi gettata nel cortile interno di una abitazione in via Giulia, a Campo de’ Fiori, in pieno centro storico a Roma.

Ancora frammentarie le notizie. A prendere fuoco sembra sia stato un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. All’interno dell’abitazione c’erano marito e moglie, rispettivamente di 67 e 74 anni. Un vasto incendio, per cause ancora da chiarire, è divampato nell’appartamento.

La donna, spaventata e probabilmente circondata dalle fiamme, si è gettata dalla finestra. Per lei non c’è stato nulla da fare. R. F. le iniziali della donna.

Il marito, un uomo italiano di 67 anni, è stato invece messo in salvo. Il 67enne, rimasto gravemente intossicato, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. L’incendio è stato poi controllato dai Vigili del Fuoco che hanno comunque poi dichiarato inagibile l’appartamento.

Sul posto i vigili del fuoco, i poliziotti delle volanti e dei commissariati Celio e Trevi e gli agenti della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso la strada da piazza Santa Caterina della Rota. Evacuato l’intero stabile, sono al momento una ventina gli inquilini in strada.