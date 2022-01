Carlo Alberto Conte, è morto il 12enne colpito da un infarto domenica mentre correva la sua prima gara

E’ morto Carlo Alberto Conte, il 12enne che domenica è stato colpito da un infarto mentre stava correndo la gara podistica del Cross della Vittoria a Vittorio Veneto, nel Trevigiano. Era la sua prima gara.

Purtroppo i primi soccorsi rapidi e il ricovero immediato nel reparto di terapia intensiva del reparto di cardio-chirurgia dell’ospedale di Treviso non sono bastati a salvare la vita al 12enne atleta delle Fiamme oro di Padova.

Il malore

Mancava poco alla fine, circa 300 metri, quando Carlo Alberto ha iniziato a barcollare, si è aggrappato ad un albero ed è poi crollato a terra. Il 12enne è stato subito trasportato in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso. Dopo due giorni di agonia però il ragazzo non ce l’ha fatta.

Le parole del preside

“In questi giorni – spiega Andrea Muto, preside dell’istituto comprensivo Ardigò – ho ricevuto moltissime telefonate in cui mi si chiedevano ragguagli sulle sue condizioni, e alcune di queste chiamate sono arrivate anche da docenti magari andati in pensione da poco che si ricordano come se fosse ieri di Carlo Alberto”.

“Se potessimo invertire le lancette dell’orologio, se bastasse gridare al cielo con forza il rifiuto per ciò che vi è accaduto, non esiterei un momento a chiamare tutti a rapporto”. E come rivela lo stesso dirigente scolastico “in un frangente così delicato, in cui di solito ci si chiude in un silenzio assordante, avevano anche trovato la forza di rispondermi. Ho riflettuto tantissimo su quanto accaduto su quel campo, ma che poteva succedere ovunque: eventi come questo lasciano senza parole”.