Tragico incidente stradale a Casal di Principe (Caserta) nella notte, dove una ragazza di 18 anni è morta dopo che l’auto su cui viaggiava insieme ad altre due amiche ha impattato contro un’abitazione ribaltandosi. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, e in supporto una pattuglia dei carabinieri. L’incidente è avvenuto in corso Umberto I.

La vittima, nata a Castel Volturno, secondo quanto emerso dai primi accertamenti realizzati dai poliziotti del Commissariato di Casal di Principe, viaggiava con le amiche su una Fiat Panda quando l’auto ha toccato con le ruote un marciapiede andando poi a sbattere violentemente contro un’abitazione e ribaltandosi.

Nella carambola la 18enne – avrebbe compiuto 19 anni a luglio – è stata sbalzata fuori dell’abitacolo battendo sull’asfalto; è così deceduta sul colpo. Le amiche sono invece rimaste ferite e portate in ospedale, una ad Aversa in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, l’altra a Caserta con numerose contusioni.