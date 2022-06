Castel Volturno: salva due bimbi che stanno annegando, arriva a riva e muore per un malore (foto Ansa)

Un 42enne di origine marocchina ha salvato due bimbi dalle onde ed è poi deceduto a riva per un malore.

E’ accaduto in un lido del Villaggio Coppola a Castel Volturno in provincia di Caserta. A morire è il gestore del lido in cui è avvenuta la tragedia.

Sul posto la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere. Dai primi accertamenti effettuati, emerge che il 42enne, da circa venti anni in Italia, quando ha visto alcuni bambini in difficoltà tra le onde, si è tuffato e con l’aiuto di un secondo soccorritore li ha riportati a riva.

A riva si è accasciato e non è stato possibile rianimarlo

Quando è arrivato sul bagnasciuga esausto per il salvataggio si è acasciato e non è stato possibile rianimarlo.