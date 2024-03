Che tempo farà nei prossimi giorni? Un weekend tra neve, pioggia e grandine

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le previsioni meteo ci dicono che sono in arrivo nel weekend due perturbazioni, ancora con neve e grandine. Ad annunciarle Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, nel ricordare che dal 22 febbraio le piogge sono state una costante meteorologica, soprattutto al Centro-Nord. Nelle ultime ore i fenomeni si sono spostati anche al Sud, con una neve lungo la dorsale appenninica. Nelle prossime ore, la perturbazione, scivolata verso il meridione, provocherà qualche momento di instabilità anche sul medio adriatico e sul Nord-Est, ma le schiarite saranno prevalenti.

Secondo le previsioni del sito, la tregua durerà poco: un’intensa perturbazione atlantica è prevista dalla Francia sul settore occidentale italiano dal pomeriggio di venerdì 8 marzo. Al mattino il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma dalle prime ore del pomeriggio gli ombrelli si apriranno in Sardegna e sulla Liguria di Ponente. In serata, tutto il Nord-Ovest, la Sardegna e l’Alta Toscana vedranno l’antipasto del maltempo del weekend. Sulle Alpi occidentali tornerà a nevicare oltre i 700-900 metri.

Il weekend vedrà il passaggio di due perturbazioni: la prima tra la sera di venerdì e la prima parte di sabato porterà pioggia da ovest verso est, neve sulle Alpi oltre i 700-900 metri e oltre i 1.300 metri sugli Appennini, e in generale maltempo da Nord a Sud. La seconda perturbazione, più intensa, porterà nevicate sulle Alpi, con oltre 50-60 cm di neve fresca in 24 ore, piogge forti anche in Campania e neve sugli Appennini a quote tra 1.100 e i 1.400 metri.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Venerdì 8. Al Nord: instabile sul Triveneto, nubi in aumento al Nord-Ovest con primi fenomeni dal pomeriggio-sera. Al centro: soleggiato con nubi in lento aumento, piogge in arrivo in Sardegna dal pomeriggio. Al Sud: bel tempo salvo locali nubi al mattino sulla Puglia. Sabato 9. Al Nord: nuova perturbazione con precipitazioni verso Est e tregua pomeridiana. Neve a 700-900 metri. Al centro: rovesci sparsi, neve a 1500 metri. Al Sud: piogge in arrivo, specie in Campania.