Dopo un avvio del mese instabile e perturbato, il primo fine settimana di maggio si prospetta soleggiato grazie al rinforzo dell’alta pressione su tutto il territorio italiano, con solo lievi incertezze marginali. Tuttavia, già a partire da lunedì, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Queste sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore, ci aspettiamo un tempo prevalentemente soleggiato in quasi tutte le regioni, con un lieve aumento delle temperature minime. Il vento sarà ancora piuttosto sostenuto di Maestrale sul Basso Tirreno e sulla Puglia, mentre il cielo sarà parzialmente velato a ovest e parzialmente nuvoloso in montagna, dove potrebbero verificarsi brevi e isolati rovesci nel pomeriggio.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Domenica 5 maggio, il tempo rimarrà generalmente buono, anche se è prevista la presenza di qualche nuvola in più al Nord. Le temperature aumenteranno ulteriormente, sia nelle minime che nelle massime, con i venti che diminuiranno gradualmente e i cieli che saranno prevalentemente sereni, soprattutto al Centro-Sud. Sulle Alpi, invece, ci sarà la possibilità di qualche rovescio nel pomeriggio sul versante occidentale e un aumento delle nuvole in Liguria. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C in Sardegna e fino a 25°C anche al Nord-Est.

L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dall’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Già da lunedì 6 maggio è previsto un peggioramento sulle Alpi e Prealpi, estendendosi verso Liguria e Pianura Padana dalla sera. Il momento più intenso si verificherà martedì 7, con la possibilità di grandinate al Nord e su parte del Centro, seguite da un’estensione verso il Sud a partire da mercoledì. Le condizioni meteorologiche rimarranno instabili per gran parte della settimana.