Chiampo, un milione di euro triturato nei rifiuti per errore: erano nascosti in una fotocopiatrice (foto ANSA)

A Chiampo (Vicenza) sono state triturate almeno un milione di euro in banconote di grosso taglio. I soldi erano nascosti in una fotocopiatrice smaltita nell’ecocentro del Comune vicentino. A portarla sarebbe stato un cittadino sui 70 anni che, non appena si è reso conto di essersi involontariamente liberato dell’immenso tesoro, si è recato in municipio supplicando di recuperare il macchinario affermando che dentro c’erano un testamento e la sua pensione.

Il giallo delle banconote triturate a Chiampo

Come riporta Il Giornale di Vicenza, piccoli frammenti di banconote da 500, 200 e 100 euro, sono conservati in grosso sacco bianco, messo da parte dall’azienda. Di maggiori dimensioni sono rimasti soltanto brandelli di alcune banconote, conservate dall’ amministratore delegato dell’azienda: “Se ce ne fossimo accorti in tempo avremmo riconsegnato tutto al proprietario. Non ho mai detto che quel denaro fosse diventato di nostra proprietà. Abbiamo conservato ogni cosa, nel caso dovesse tornare utile a qualsiasi tipo di accertamento”.

Disperato un 70enne

L’identità del 70enne è però avvolta nel mistero: “Abbiamo controllato gli accessi all’ecocentro nei giorni in esame – sostiene il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti -. Ma è un lavoro molto lungo, poi potrebbe essere entrato con la tessera di un parente. E qui nessuno ricorda il suo nome. Faremo altre verifiche”.