“Fai sesso con me e non ti sfratto”: i ricatti dell’ufficiale giudiziario poi arrestato

Un ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale di Nocera Inferiore è stato arrestato per concussione sessuale aggravata, violenza sessuale aggravata, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione in atti giudiziari. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Arrestato ufficiale giudiziario di Nocera Inferiore

In particolare, le indagini dei militari dell’Arma e delle Fiamme Gialle hanno appurato che l’uomo durante procedimenti di sfratto nei confronti di alcune donne in forte difficoltà economica, costringeva le malcapitate a fare sesso con lui per ritardare il provvedimento di sfratto. Se la vittima non avesse acconsentito, lo sfratto sarebbe diventato immediatamente esecutivo.

Sequestrati beni per 150mila euro

L’ufficiale giudiziario, secondo quanto ricostruito dalle indagini, aveva a disposizione una rete di imprenditori, avvocati, privati che hanno preso parte agli accordi di natura corruttiva. Inoltre, nei confronti dell’uomo, è scattato anche un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 150mila euro – tra cui titoli, depositi e un motoveicolo – in quanto il gip ha ritenuto incompatibili tali possedimenti con il reddito dichiarato dall’uomo.

