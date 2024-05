I trafficanti di cocaina dimostrano costantemente ingegno nel trovare nuovi modi per trasportare la droga, come nel recente caso di 250 chilogrammi nascosti in un carico di finte banane dall’Ecuador. Tuttavia, i finanzieri, grazie alle moderne tecniche di monitoraggio, hanno scoperto il trucco. Il sistema dei trafficanti, che prevedeva calchi di banane riempiti di coca all’interno dei cartoni, è stato individuato grazie all’impiego dei cani antidroga. Sebbene nascondere cocaina nei carichi di banane sia stato un trucco efficace nel passato, le autorità, come la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane, hanno dimostrato capacità nel contrastarlo, come evidenziato dai sequestri di cocaina al porto di Gioia Tauro.