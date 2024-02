La paghetta degli adolescenti diventa digitale con Satispay e con il telefonino (sono oltre 2 milioni gli under 18 che ne hanno già uno proprio) potranno pagare in autonomia e sicurezza. Satispay si rivolge alla nuova generazione di nativi digitali in Francia, Italia e Lussemburgo e ai loro genitori. Perchè in ultimo saranno loro (o un tutore legale) che dovranno autorizzare la creazione dell’account, e potranno farlo solo se iscritti al servizio.

Il portafoglio digitale potrà essere ricaricato ricevendo denaro dai familiari, che potranno anche impostare un budget ricorrente, come una paghetta digitale, che i giovani potranno utilizzare per fare acquisti nei negozi o e-commerce che accettano Satispay e rientrano nelle categorie merceologiche autorizzate per i minori, o per scambiare soldi tra amici.

“Accompagnare i ragazzi nella scoperta degli strumenti digitali è di estrema importanza per promuoverne un utilizzo responsabile, anche per quanto riguarda i pagamenti e la gestione del denaro – spiega Alberto Dalmasso, ceo e co-fondatore di Satispay – La tecnologia può offrire enormi opportunità e Satispay vuole essere una porta di accesso a questo mondo anche per i più giovani, mettendo a loro disposizione uno strumento sicuro che, oltre a semplificare la loro quotidianità e la gestione della “paghetta”, li avvicini a un percorso di consapevolezza rispetto al valore del denaro e come viene amministrato”.

Il genitore avrà il controllo ultimo, perché potrà richiedere una lista dettagliata delle transazioni effettuate contattando l’Assistenza Clienti Satispay.