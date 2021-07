Un uomo è morto e il figlio di tre anni è rimasto ferito, dopo essere stati investiti ieri sera, venerdì 2 luglio, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle, a Roma. La vittima, un 33enne romeno, è morto sul colpo, mentre il bambino è stato trasportato in all’ospedale Bambino Gesù. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Per i rilevi del sinistro è stata chiusa via Polense tra via Ripatransone a e Via Fermignano.

Corcolle (Roma), investito da un’auto: muore 33enne. Grave il figlio di 3 anni. Le prime ricostruzioni

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

“Sul posto – spiega Roma Today – sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno accertato il decesso di un cittadino romeno di 33 anni. Ferito anche il figlio di 3 anni, affidato alle cure dell’ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù.

Corcolle (Roma), investito da un’auto: muore 33enne. Grave il figlio di 3 anni. Alla guida della Focus un 40enne italiano

“Alla guida dell’auto investitrice, una Ford Focus – si legge ancora su Roma Today – un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso. Per i rilevi del sinistro è stata momentaneamente chiusa Via Polense, tra via Ripatransone a e Via Fermignano. Da accertare la dinamica, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale”.