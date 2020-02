MILANO – Un dipendente di Banca Mediolanum della sede di Basiglio, in provincia di Milano, è risultato positivo al test per il coronavirus Covid-19. La notizia è stata resa nota dalla banca in un comunicati, in cui spiega che il dipendente è assente dall’azienda da venerdì 21 febbraio ed è stato sottoposto ai test nel fine settimana.

L’uomo è residente a Zavattarello, nella provincia di Pavia, ed è stato contattato dalla competente Ats di Pavia, risultando positivo agli accertamenti.

L’uomo è tuttora asintomatico è in isolamento domiciliare, aggiunge Banca Mediolanum, secondo la quale “sono state poste in essere le opportune misure di sanificazione e igienizzazione del palazzo ove presta la propria attività il collega, ritenute idonee da parte delle competenti strutture sanitarie”.

In coerenza coi provvedimenti previsti dalle autorità competenti, la banca ha sospeso trasferte e missioni, eventi formativi, eventi interni con la clientela e di socializzazione presso la propria sede, incoraggiando il lavoro da remoto. In generale il gruppo invita coloro che dovessero presentare sintomatologia respiratoria o influenzale, anche lieve, ad astenersi dall’attività lavorativa. (Fonte ANSA)