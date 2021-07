Coronavirus, casi quasi quintuplicati (+557 positivi) a Roma dopo la finale degli Europei

I nuovi casi di Covid si sono quasi quintuplicati a Roma rispetto all’11 luglio scorso, giorno della finale degli Europei di calcio.

Coronavirus, Roma supera quota 500 casi nelle ultime 24 ore

Oggi, martedì 20 luglio, Roma supera quota 500 (557 per l’esattezza i contagi registrati nelle ultime 24 ore) mentre l’11 luglio i nuovi contagiati erano 122. Stesso andamento per i contagi registrati nella Regione Lazio che oggi sono 681 nuovi positivi (su quasi 33mila test) a fronte di 164 registrati l’11 luglio (su circa 20mila test). “Stiamo pagando il cosiddetto ‘effetto Gravina’ ma senza complicazioni negli ospedali – ha detto stamattina l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. I casi sono ancora destinati ad aumentare per l’effetto del calo di tensione in occasione dei festeggiamenti per gli Europei, che durerà ancora alcuni giorni”.

Coronavirus Roma, il bollettino di martedì 20 luglio

“Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+55118) e oltre 21mila antigenici per un totale di quasi 33mila test si registrano 681 nuovi casi positivi (+247) e un decesso. I ricoverati sono 133 (+3), le terapie intensive sono 28 (-1), i guariti sono 212”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 557”.