Coronavirus, il bollettino del 13 novembre: 8.544 nuovi casi e 53 morti. Tasso di positività all’1,58%

8544 casi e 53 morti: questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 13 novembre, sulla situazione della pandemia in Italia.

Articolo aggiornato alle 17:16

Tasso di positività 1,58%

Sono 540.371 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 498.935. Il tasso di positività è all’1,6% (venerdì era all’1,7%). Sono invece 453 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39 (venerdì 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.597, ovvero 72 in più rispetto a venerdì.

I numeri totale della pandemia

Sono 115.112 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.453 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.852.496, i morti 132.739. I dimessi e i guariti sono invece 4.604.645, con un incremento di 4.033 rispetto a venerdì.

Brusaferro (Iss): “Per la terza settimana consecutiva aumentano i casi”

“Siamo nella terza settimana consecutiva in cui sta aumentando in modo generalizzato il numero di nuovi casi di Covid, e l’indice Rt è sopra la soglia epidemica, dunque è importante agire in modo preciso su due azioni per contenere la circolazione del virus: vaccinare la platea che non ha iniziato ancora il ciclo vaccinale e mantenere elevata la copertura immunitaria a partire dalle categorie a cui è raccomandato”. Queste le parole del presidente dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sul Monitoraggio settimanale. “Parallelamente è importante essere prudenti, usare le mascherine e prevenire le aggregazioni”.

L’efficacia del vaccino cala dopo sei mesi

“L’efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose booster”.