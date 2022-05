Coronavirus, il bollettino del 2 maggio: 18.896 nuovi casi e 124 morti nelle ultime 24 ore

18.896 nuovi casi e 124 morti nelle ultime 24 ore. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 2 maggio, sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia.

Tasso di positività al 15,4%

Sono 122.444 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 287.601. Il tasso di positività è al 15,4%, in aumento rispetto al 14,1% di domenica. Sono 368 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.794, ovvero 56 in più rispetto a domenica.

I numeri totali della pandemia

Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.523.859 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.736. I dimessi e i guariti sono 15.155.021, con un incremento di 45.512 rispetto a domenica.

L’allarme di Bill Gates

Per Bill Gates il peggio deve ancora venire: “C’è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale – ha detto l’imprenditore miliardario e filantropo in un’intervista al Financial Times -. Non è uno scenario probabile, non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5%”.