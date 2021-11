Coronavirus, il bollettino di oggi 23 novembre: 10.047 nuovi casi, altri 83 morti, in calo il tasso di positività

Sono 10.047 i nuovi casi di coronavirus secondo i dati del bollettino di oggi, 23 novembre, del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.404. Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi. Ieri erano state 70.

Tasso di posività in netto calo, stabili le terapie intensive

Il tasso di positività è all’1,4%, in calo rispetto al 2,3% di ieri. Sono 689.280 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 267.570. Sono invece 560 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.597, ovvero 90 in più rispetto a ieri.

Gli altri dati del bollettino di oggi 23 novembre

Gli attualmente positivi sono 154.510, secondo i dati del ministero della Salute, 2.996 in più nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 4.654.295, con un incremento di 6.965 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.942.135, i morti 133.330.