Coronavirus, a Pasqua e Pasquetta tolleranza zero: controlli nei luoghi di vacanza e per chi raggiunge seconde case (foto Ansa)

ROMA – Per impedire che gli italiani ragguingano le seconde case i luoghi di vacanza, a Pasqua e Pasquetta ci saranno posti di blocco su tutte le strade in entrata e in uscita dalle città e controlli intensificati nei Comuni di vacanza.

Sono già cominciati i controlli, in attesa di una direttiva del Viminale che, a detta del capo della Polizia Franco Gabrielli, arriverà nelle prossime ore: da molte aree sono arrivate denunce di cittadini residenti che hanno visto un improvviso affollamento. Questo fa presumere che molti si siano già trasferiti nelle seconde case: per far fronte al problema, le forze dell’ordine intensificheranno i controlli in questi luoghi, cosa avvenuta già in settimana in alcune zone d’Italia come il litorale romano.

La “raccomandazione” che arriva dai questori agli operatori che hanno il compito di fermare e controllare i trasgressori (Polizia, Carabinieri, polizie locali ndr), come spiega il Corriere è di potenziare la sorveglianza e fermare chi esce per fare la spesa o per altri motivi in modo da verificare se abbia davvero una giustificazione per essere in quel luogo.

Verranno anche intensificati i controlli la prossima settimana, quando molti dovrebbero rientrare nel luogo di residenza o di domicilio.

In tutta Italia ci si muove in ordine sparso: la regola un po’ dappertutto è però la stessa: tolleranza zero e Pasqua tutto chiuso.

Coronavirus Roma, blitz nelle case al mare e agenti in borghese nei supermercati.

Nel Lazio, come anche in altre zone d’Italia, a Pasqua e Pasquetta saranno chiusi i supermercati. Sul litorale romano, da Ostia a Fregene, sono partiti controlli anche nelle villette vicino al mare, con tanto di agenti della Municipale in pettorina che si sono messi a suonare casa per casa. Stessi controlli nei supermercati, con agenti in boerghese che hanno verificato la consistenza degli acquisti, verificando così se si è usciti per una reale necessità o meno. Posti di blocco già dal fine settimana scorso sulle vie che da Roma portano al mare come la via Cristoforo Colombo che permette dal centro città di raggiungere Ostia.

Coronavirus Sicilia, a Pasqua e Pasquetta vietate le consegne anche a domicilio.

La nuova ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci proroga per Pasqua e Pasquetta la chiusura di tutte le attività commerciali compresi anche gli alimentari, vietando pure le consegne a domicilio. L’ordinanza prevede inoltre la facoltà di uscire di casa una volta al giorno e per un solo familiare, l’obbligo condizionato di mascherine e i parchi e le ville ancora chiusi.

Coronavirus Liguria, Toti: “Tolleranza zero, la regione è chiusa”.

“Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre da noi il weekend. Per questa Pasqua la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l’emergenza sarà superata”.

E’ l’avviso del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a non spostarsi senza una valida ragione d’urgenza durante il fine settimana di Pasqua a causa dell’emergenza coronavirus. “Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità: con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani. Dipende da noi”, sottolinea.

Coronavirus Campania, De Luca: “Rafforzare controlli”.

In vista di Pasqua e Pasquetta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca raccomanda a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto di “intensificare, da oggi e fino al 13 aprile” i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti “al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni” in vigore, in particolare il divieto di spostamento da un comune all’altro valido a livello nazionale.

In caso di trasgressione andranno applicate le sanzioni statali (multa da 400 a 3000 euro) e la quarantena per 14 giorni prevista dall’ordinanza regionale in vigore. Il governatore ha inviato in proposito una lettera a tutte le istituzioni ed aziende competenti (fonte: Ansa, Agi, Il Messaggero, Corriere della Sera).