Sei persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la notte scorsa a Corteolona (Pavia). In uno scontro tra un’auto e un carro attrezzi (che stava trasportando un veicolo rimasto in panne), a riportare le ferite più serie è stato il conducente della vettura, un 27enne rimasto incastrato nell’abitacolo.

Scontro con carro attrezzi che trasportava veicolo in panne: 6 feriti

E’ stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Feriti, in maniera più lieve, anche due ragazze di 19 e 15 anni, con i loro genitori, entrambi 54enni, e l’autista del carro attrezzi, di 47 anni.

Sul posto sono intervenuti il 118 con quattro ambulanze e tre automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri.