Covid, in 7 giorni -38,3% casi, -14,1% vittime. Tasso di positività al 7,6% (foto Ansa)

Nella settimana 13-19 gennaio 2023 sono stati 51.897 i nuovi casi positivi di Covid con una variazione di -38,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 84.076); 495 i deceduti con una variazione di -14,1% rispetto alla settimana precedente (erano 576). I tamponi sono stati 687.233 con una variazione di -10,5% rispetto alla settimana precedente (erano 767.718) Il tasso di positività del 7,6% con una variazione di -3,4% rispetto alla settimana precedente (11,0%). Sono i dati settimanali riferiti dal Ministero della Salute.

Scende il tasso di occupazione nelle terapie intensive

l tasso di occupazione in terapia intensiva da parte dei malati di Covid è in calo al 2,3% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) rispetto al 3,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 19 gennaio) rispetto al 10,1% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 12 gennaio).