Covid, nuove regole: mascherina all’aperto in tutta Italia, super green pass anche per bar e ristoranti, terza dose dopo 4 mesi (foto Ansa)

Covid, in arrivo le nuove regole da parte della cabina di regia di Palazzo Chigi. La mascherina diventerà obbligatoria all’aperto in tutta Italia anche in zona bianca, super green pass anche per bar e ristoranti, terza dose dopo 4 mesi. Al cinema e negli eventi sportivi, non sarà possibile mangiare nulla e bisognerà indossare la mascherina FFPP2.

Covid, le nuove misure contro la variante Omicron

Attualmente, la diffusione di Omicron (la nuova variante molto più infettiva), in Italia è del 28,2%. I dati sono stati forniti dall’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità.

E per contrastare la diffusione e per far in modo che le feste di Natale siano il più serene possibile, ecco cosa è stato deciso stando a varie fonti governative.

Mascherina all’aperto

Le nuove misure per il contrasto al Covid dovrebbero prevedere l’obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia anche in zona bianca. Viene poi introdotto l’obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche quelli locali.

Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Green pass durerà sei mesi dal 1 febbraio, terza dose dopo quattro

Riduzione della durata del Green pass che passa da 9 a 6 mesi. La terza dose di richiamo viene anticipata a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. La decisione è stata presa con ordinanza del ministro della salute.

Si attende però sul punto un approfondimento tecnico che è stato affidato all’Aifa che dovrà fornire in poco tempo il suo parere. Il Green pass dovrebbe durare sei mesi dal primo febbraio.

Green pass rafforzato nella ristorazione al chiuso fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio si estende il Green pass rafforzato che si ottiene solo con il vaccino o se si è guariti dal Covid alla ristorazione al chiuso anche al banco.