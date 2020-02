CREMONA – Anche Cremona e Crema diventano città fantasma con il dilagare dei casi da coronavirus in Lombardia, dopo che una donna di Sesto Cremonese e un uomo di Pizzighettone sono risultati positivi al coronavirus. Le scuole, gli oratori, le partite, le manifestazioni legate al Carnevale: tutto chiuso o sospeso.

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha emesso un’ordinanza con cui vieta concerti, eventi culturali e sportivi in città. Cremona è sempre più blindata: il pronto soccorso è preso d’assalto, così come le farmacie dove ormai sono esaurite mascherine e disinfettante per le mani. In mattinata anche il mercato cittadino, che pure era stato allestito, è stato sgomberato.

Il vescovo, Antonio Napolioni, ha disposto in via precauzionale la chiusura degli oratori di Sant’Ilario, Sant’Agostino e Sant’Agata e ha inviato ai parroci una disposizione con cui vieta lo scambio della pace durante le messe. Verrà tolta anche l’acqua benedetta dalle acquasantiere.

A Crema è stata revocata la tradizionale sfilata di carnevale in programma domenica 23 febbraio, e fino a martedì (salvo successive disposizioni) sono chiuse tutte le scuole dell’infanzia e materne, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche e private all’aperto ed in spazi chiusi, sono stati chiusi la piscina Comunale e tutti gli impianti sportivi sede di manifestazioni, allenamenti e competizioni amatoriali e dilettantistiche. Lo ha disposto “in via prudenziale” l’amministrazione del Comune in provincia di Cremona, vista la vicinanza con le aree in cui sono diffusi i contagi di coronavirus.

Nel Cremasco, a Madignano, inoltre, ha giocato sabato scorso la squadra di calcio del 38enne di Codogno che ha contratto il virus. L’ospedale di Crema venerdì ha riunito una task force per gestire la situazione e, a quanto si apprende, è stato stabilito di dedicare un piano della struttura al ricovero di eventuali contagiati. (Fonte: Ansa)