Crolla la copertura di una rimessa dei bus a Roma: si cercano persone sotto le macerie

La copertura di una rimessa per i bus è crollata a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno cercando eventuali persone sotto le macerie.

Crollo della copertura di una rimessa di bus privati in via Luigi Tamburrano, in zona Colli Aniene a Roma.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Montesacro.

Al momento non risultano feriti, ma si stanno effettuando ricerche, anche con l’ausilio dei cinofili, per accertare se ci siano persone coinvolte dal crollo.

La struttura collassata, nel sito Tibur Parking – Number One, è un edificio composto da un piano terra e un piano interrato che viene abitualmente utilizzato come rimessa per i bus di un’azienda privata.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, riporta Il Messaggero, al momento del crollo non sarebbero state viste persone all’interno della struttura. (fonte ANSA)