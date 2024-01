Decapitate statuine del presepe a Castelfiorentino, l’atto vandalico turba gli abitanti

Decapitate le statuine di un presepe a Castelfiorentino (Firenze), allestito sulla ‘Via dei presepi’. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e risale alla sera del 2 gennaio. Otto personaggi su dieci, figure umane, sono stati decapitati, e anche le pecore sono state danneggiate. Il piccolo presepe, realizzato da un membro dell’associazione con i suoi figli è in un’area privata di via XX settembre.

Decapitate statuine del presepe a Castelfiorentino

Composto di materiale di carta riciclato, sono ormai cinque anni che il presepe viene esposto nella via. Il danno è di poche centinaia di euro e non è la prima volta che l’installazione è oggetto di vandalismo.

Notevole il turbamento causato al sentimento religioso da questo particolare vandalismo ai suoi costruttori e anche agli altri abitanti che ne sono venuti a conoscenza. Due anni fa ignoti tagliarono le luci e portarono via una statuina, ma in quel caso non fu fatta denuncia, stavolta l’impatto è stato più pesante.

