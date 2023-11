Firenze, trovato uomo morto in casa: aveva sacchetto in testa e mani legate

A Firenze è stato ritrovato un cadavere di un uomo nella sua casa: tra le ipotesi sulle cause della morte c’è quella dell’omicidio. Sarebbe stato un parente della vittima ad avvisare la polizia dopo l’ora di pranzo. L’abitazione si trova in via de Pinedo, vicino al Parco di San Donato.

Uomo trovato morto in casa a Firenze

La vittima è un 72enne iraniano, di nome Safaei Chaikar Kiomars, che aveva un sacchetto in testa e le mani legate. Sarebbe stato un parente della vittima ad avvisare la polizia dopo l’ora di pranzo. Il cadavere della vittima si trovava sul pavimento. L’appartamento è stato messo a soqquadro. Sul posto sono in corso gli accertamenti della squadra mobile, della scientifica e dell’autorità giudiziaria.

Ipotesi omicidio

L’ipotesi è “di omicidio ma stiamo ancora attendendo il medico legale. La polizia scientifica sta facendo degli accurati rilievi. L’omicidio potrebbe essere collocato in giornata. Il cadavere non è stato ancora rimosso in attesa del medico legale ed è stato trovato nell’ingresso. La scena” dell’omicidio, “si presenta complessa, è avvenuto in modalità violenta e ci sono molte tracce utili”. Così il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia all’uscita dal palazzo a Firenze dove è stato trovato morto un 72enne iraniano. “Abbiamo sentito un po’ di persone e siamo in una fase delicatissima dell’indagine”, ha aggiunto. L’uomo viveva solo nell’appartamento al sesto piano dove è stato trovato morto. Secondo quanto appreso, all’arrivo del fratello della vittima, che ha scoperto il cadavere, la porta della casa era aperta e la casa era stata messa a soqquadro.

